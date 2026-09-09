Челябинские полицейские помогают эвакуировать жителей поселков в зоне ландшафтных пожаров

Сотрудники полиции обеспечивают порядок в территориях, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

Наряды ДПС проводят оповещение населения, перекрывают трассы в зонах возгораний и сильного задымления. Полицейские участвуют в эвакуации жителей и охраняют от мародеров территории, где людям пришлось покинуть свои жилища.

В посёлке Красный Яр Карталинского округа сотрудники полиции оказали содействие в эвакуации пожилых и маломобильных граждан, когда огонь приблизился к жилой зоне. Полицейские Варненского муниципального округа приняли участие в экстренной эвакуации жителей поселка Кинжитай. 16 человек были размещены в безопасные зоны.

Обстановка с природными пожарами в регионе остается сложной, но контролируемой, – отмечают в пресс-службе ГУ МВд России по Челябинской области. Там отметили, что жителям районов, где есть угроза распространения пожаров, необходимо сохранять спокойствие, позаботиться о детях, пожилых и маломобильных гражданах. Также заранее стоит подготовить документы, необходимые медикаменты и минимальный набор вещей первой необходимости – это позволит при необходимости оперативно покинуть жилище.

Челябинск, Таисья Исупова