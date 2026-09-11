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Режим беспилотной опасности на Южном Урале отменен

В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МОБ региона.

Сегодня предупреждение действовало менее двух часов.

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