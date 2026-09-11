Режим беспилотной опасности на Южном Урале отменен

В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МОБ региона.
Сегодня предупреждение действовало менее двух часов.
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© 2026, РИА «Новый День»
российское информационное агентство 18+
В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МОБ региона.
Сегодня предупреждение действовало менее двух часов.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»
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