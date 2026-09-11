Две челябинки пойдут под суд за мошенничество с выплатами

В Челябинске две местные жительницы обвиняются в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, 26-летняя женщина предоставила в банк заведомо ложные сведения о наличии у нее несовершеннолетнего ребенка. Это дало ей право на получение ипотечного кредита по государственной программе. Получив одобрение на приобретение квартиры по льготной ипотеке, обвиняемая обратилась к операторам государственной программы – АО «ДОМ.РФ», которые, в свою очередь, будучи уверенными в наличии у молодой челябинки легальных оснований для получения ипотечного кредита с господдержкой, возместили банку недополученные доходы по кредитному ипотечному договору на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.

Вторая обвиняемая – риелтор – помогала советами, указаниями и предоставлением необходимой информации.

В результате противоправных действий женщин бюджету был причинён ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу, – сообщили в прокуратуре области.

Челябинск, Таисья Исупова

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