Младенцу на Южном Урале врачи удалили «хвост»

В Челябинске врачи детской клинической больницы избавили младенца от порока сердца и рудиментарного хвоста.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе медучредения, когда родители обратились за помощью к медикам впервые, сначала пришлось решать более важную проблему с сердцем. Косметологию оставили на потом. «Хвост» – небольшой рудимент в межъягодичной области. Отросток рос вместе с ребенком и возвышался над кожей примерно на два сантиметра.

Гистологическое исследование после удаления показало, что это действительно был рудимент копчика. Как пояснила хирург ЧОДКБ Светлана Климова, отросток состоял из кожи, подкожно-жировой клетчатки и копчика, без крупных сосудов и нервов.

«За мою 14‑летнюю практику такое вижу впервые. Я, конечно, в теории знал о существовании таких «хвостиков» – такие случаи описаны в медицинской литературе, – но на практике столкнулся впервые. На самом деле это достаточно редкая патология»,– признался хирург Сергей Богданов.

Челябинск, Елена Васильева

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