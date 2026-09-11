В Аркаиме и Магнитогорске пройдет первый историко-спортивный фестиваль «Магнит Евразии. Код времени»

В историко-культурном заповеднике Аркаим и Магнитогорске с 11 по 13 сентября пройдет первый историко-спортивный фестиваль «Магнит Евразии. Код времени». Мероприятие, основным организатором которого выступает Магнитогорский металлургический комбинат, призвано объединить историческое прошлое, индустриальную мощь металлургического гиганта и современное городское пространство.

Как сообщает департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», центральным событием фестиваля станет эстафета живого огня. Пламя, символизирующее связь времен, зажгут в Аркаиме, а затем казаки на конях провезут его от древнего городища до города металлургов.

Передача огня представителям Магнитогорского металлургического комбината на площади перед заводоуправлением пройдет утром 12 сентября. Затем главный специалист ММК по профориентационной работе Владимир Дрёмов пронесет факел через «коридор» молодых металлургов на территорию комбината. Там эстафету примет ведущий специалист группы социальных программ ММК Андрей Орехов и передаст ее спортсменам-чемпионам.

Финиширует пламя на территории городского курорта «Притяжение», где в амфитеатре для участников и гостей фестиваля будет организован яркий спортивно-музыкальный праздник.

Основным спортивным событием фестиваля станет 60-й юбилейный полумарафон «Азия – Европа».

Магнитогорск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube