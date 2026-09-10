ММК представит на Международной фестивале молодежи высокотехнологичный инновационный прокат

Магнитогорский металлургический комбинат представил свою высокотехнологичную продукцию на Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге 11-17 сентября. Инновационный металлопрокат под брендом MAGProtect стал одной из составляющих экспозиции специализированной выставки «Технологическое лидерство», организованной в рамках форума.

Стальная пластина производства ММК интегрирована в конструкцию центрального арт-объекта – тематического куба площадью 64 квадратных метра. Участники и гости фестиваля смогут потрогать масштабную инсталляцию, чтобы оценить качество материалов, демонстрирующих ключевые достижения российской промышленности. Ожидается, что Международный фестиваль молодежи соберет 10 тысяч участников из 191 страны.

Отметим, что металлопрокат MAGProtect с инновационным покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния в 5 раз лучше защищает сталь от коррозии в сравнении с традиционным цинковым аналогом. Он обладает высокой прочностью при контакте с рабочим инструментом, улучшенной формуемостью и уникальной способностью к самовосстановлению. Благодаря этим свойствам MAGProtect широко применяется в стратегически важных отраслях промышленности, включая строительство, дорожную инфраструктуру и автомобилестроение.

Екатеринбург, Елена Васильева

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