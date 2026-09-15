В школе в Копейске с потолка рухнула штукатурка. Прокуратура проводит проверку

Прокуратура Копейска провела проверку по информации СМИ об обрушении потолка в школе №9 Копеейского городского округа.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного органа, проверяющие выяснили, что 10.09.2026 в учебном классе первого этажа здания школы во время перемены произошло частичное обрушение штукатурного слоя потолка. В момент происшествия никто не пострадал. Сейчас доступ к помещениям первого этажа ограничен, четыре класса (94 обучающихся) временно переведены в другие школы.

В здании запланировано проведение ремонтных работ, прокуратура проконтролирует их выполнение.

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