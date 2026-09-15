В Катав-Ивановске школа заплатит компенсацию получившему травмы ученику

Прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ученику школы в Катав-Ивановске.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в сентябре 2025 года группа несовершеннолетних избила 12-летнего мальчика на территории школы. После произошедшего подросток проходил лечение в хирургическом отделении медучреждения с диагнозом «тупая травма грудной клетки и живота».

В ноябре того же года во время занятий в результате конфликта с одноклассником мальчик получил травму руки.

Как отмечают в прокуратуре, ученик после этих происшествий боялся ходить в школу.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Решением Катав-Ивановского городского суда с образовательной организации взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Школа обжаловала решение суда, но Челябинский облсуд оставил решение Катав-Ивановского городского суда без изменения.

Городская прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта, отметили в надзорном органе.

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