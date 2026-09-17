В Челябинск привезут мощи блаженной Матроны Московской

С 18 по 29 сентября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет находиться ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Святыню доставят из Тульской епархии – с родины святой.

Блаженная Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых XX века в нашей стране. К ней обращаются с молитвами о здоровье, семье, рождении детей и помощи в трудных обстоятельствах, – отмечает пресс-служба Челябинской митрополии.

Встреча мощей блаженной Матроны Московской состоится в пятницу, 18 сентября в 9:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. С 18 по 29 сентября святыня будет доступна для поклонения в соборе с 8:00 до 20:00. В храме будут совершаться молебны с чтением акафиста.

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