В Челябинской области полиция предупредила о распространяемых фейках

В региональных пабликах и чатах зафиксирована рассылка сообщений о всплеске тяжкой преступности на территории Южного Урала, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция предупредила, что распространяемые в социальных сетях и мессенджерах сведения не соответствуют действительности и искажают реальную обстановку в регионе.

Настоятельно рекомендуем не пересылать подобную информацию и опираться исключительно на данные из официальных источников, подчёркивают в полиции.

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