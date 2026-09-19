К 12:00 на ДЭГ проголосовали 70%. На участках – танцы, оркестры и ряженые

К 12 часам второго дня голосования на выборах в Госдуму дистанционно проголосовали 70% избирателей, заявившихся на ДЭГ. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Челябинской области.

Для голосующих офлайн на участках стараются создать праздничную атмосферу: устраивают выступления оркестра, танцы, сольные номера. В Челябинской области фишкой стало голосование в национальных костюмах. Традиционные наряды используют как члены комиссий, так и остальные жители.

Есть и те, кто пришел голосовать в карнавальных костюмах. На участках замечены Баба-Яга, Крокодил Гена и Дед Мороз.

Фото: МАХ-канал Избирательной комиссии Челябинской области

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