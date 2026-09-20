В Челябинской области явка на выборах в Госдуму составила 51,64 процента

В Челябинской области явка избирателей по состоянию на 18.00 местного времени в третий день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ составила 51,64% с учетом ДЭГ. В дистанционном голосовании приняло участие 87% избирателей.

Отметим, что на прошлых выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года на это же время в третий день голосования явка в регионе составляла 43,15 процента. ДЭГ в то время еще не проводилось.

Челябинск, Елена Васильева

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