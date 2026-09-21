Предварительные итоги: по одномандатным округам в 4 округах лидируют представители ЕР, в 1 округе – представитель СР

В Челябинской области продолжается подсчет бюллетеней на выборах в Госдуму.

«Явка в Челябинской области превысила 50% – это больше, чем пять лет назад», – заявил губернатор Алексей Текслер.

По предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия», далее следуют «Новые Люди», КПРФ, ЛДПР.

По одномандатным округам в Челябинской области в 4 округах лидируют кандидаты «Единой России», в одном округе – представитель Справедливой России.

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