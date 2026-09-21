В Челябинске арестован водитель, устроивший ДТП, в котором погибла мать 3 детей

В Челябинске отправили в СИЗО 28-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП.

Как сообщает прокуратура области, авария произошла 20 сентября в 05:30 вблизи строения 2Е по ул. Цинковая в Курчатовском районе. Обвиняемый, управлявший автомобилем Toyota Crown, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, затем бетонное ограждение, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом МАЗ. В результате ДТП от полученных травм скончалась 31-летняя пассажирка автомобиля. Погибшая была родственницей обвиняемого, у нее остались трое несовершеннолетних детей.

Как сообщили в прокуратуре, водитель Toyota в момент аварии был пьян. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, управлял автомобилем с тонировкой на передних боковых стеклах, ограничивающей обзорность.

Центральный районный суд г. Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

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