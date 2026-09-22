Мошенники лишили пенсионерку из Магнитогорска 5 млн со второй попытки

В Магнитогорске пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. С первой попытки похитить деньги у пенсионерки аферистам не удалось. На сообщения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и требования продиктовать код женщина отреагировала правильно: прекратила разговор, рассказала о случившемся дочери, установила самозапрет на оформление кредитов и сменила пароль на портале «Госуслуги».

Однако спустя месяц злоумышленники вновь вышли на связь с потерпевшей. Они убедили ее в том, что мошенники якобы уже получили доступ к ее данным и пытаются снять средства с банковских счетов. Для «сохранения сбережений» женщине настойчиво рекомендовали передать наличные курьеру – якобы для размещения денег на «безопасном счете».

На протяжении нескольких дней женщина, следуя инструкциям мошенников, снимала денежные средства в кредитных организациях, используя в качестве объяснения версию о покупке автомобиля для внука. После этого она передавала наличные курьерам. В итоге женщина лишилась 5 миллионов 400 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, горожанка незамедлительно обратилась в полицию.

Следователями отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

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