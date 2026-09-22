Жителей Озерского городского округа попросили не кормить медведей

Жителей Озерского городского округа предупредили об опасности из-за выхода медведей и других диких животных к населенным пунктам. Глава Сергей Гергенрейдер пояснил, что администрация обратилась в министерство экологии Челябинской области, сообщает «Перове областное».

Речь идет о регулировании численности диких животных. Решение министерства позволит в рамках закона изымать животных, если они представляют угрозу для людей.

Жителей просят соблюдать меры безопасности. Нельзя выбрасывать в лесу продукты питания, в том числе излишки урожая и яблоки – они привлекают диких животных и провоцируют их выход в населенные пункты. Также рекомендуется по возможности исключить походы в лес, особенно в темное время суток, если для этого нет крайней необходимости.

Полномочия по обеспечению безопасности граждан в таких ситуациях возложены на сотрудников полиции.

Озерск, Елена Васильева