Проекты промтуризма ММК получили несколько престижных наград фестиваля-конкурса креативных индустрий «Диво России»

Проекты промышленного туризма, реализованные Магнитогорским металлургическим комбинатом, стали призерами Всероссийского фестиваля-конкурса креативных индустрий «Диво России».

В 2026 году конкурс, который проходил в Махачкале, собрал рекордное число участников: поступило более 700 заявок из 70 регионов страны. В финал попали 245 работ.

Экспертная комиссия отметила ММК в двух номинациях: проект «Укрощение огня» занял второе место в категории «Фоторепортаж», а «Стальной маршрут» – третье место в номинации «Промышленный туризм» среди видеороликов горизонтального формата. Кроме того, городской туристический бренд «Магнитогорск – Стальное сердце России» удостоен второго места в номинации «Турбренд города», сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Санаторий «Металлург» в Ессентуках – здравница Магнитогорского металлургического комбината на курортах Кавказских Минеральных Вод – завоевал сразу три награды Всероссийского фестиваля «Диво России».

«Высокие оценки экспертов подтвердили статус Магнитогорского металлургического комбината как одного из флагманов промышленного туризма в России. С 2018 года производственные цеха комбината посетили более 85 тысяч человек. Для гостей разработано девять программ, включая специализированные детские и инклюзивные маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья. На базе ММК действует первый в стране Центр компетенций по развитию промышленного туризма», – отметили в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Магнитогорск, Елена Васильева

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