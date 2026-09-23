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Режим «беспилотная опасность» в Челябинской области отменен

В Челябинской области дан отбой беспилотной опасности. Об этом сообщает МОБ региона.

Режим действовал сегодня немногим более часа.

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