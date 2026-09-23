17-летний подросток отправится в колонию за участие в обмане пенсионерки

В Челябинской области к реальному лишению свободы приговорен 17-летний парень. Он участвовал в мошеннической схеме, с помощью которой преступники намеревались похитить деньги у пенсионерки.

В марте текущего года участники преступной группы пытались завладеть денежными средствами пожилой жительницы Сосновского муниципального округа, полученными в связи с гибелью сына в зоне СВО. Представившись сотрудниками банка, они уговаривали женщину обналичить деньги и передать курьеру для обеспечения сохранности. Пенсионерка проявила бдительность и сообщила о происходящем в правоохранительные органы.

Сотрудниками полиции был изготовлен муляж денежных средств. Женщина отдала его выступающему в роли курьера 17-летнему подростку. Молодой человек был задержан.

Затем, уже под контролем правоохранителей, он передал этот муляж 30-летнему подельнику. Последний должен был легализовать похищенные средства путем их перевода в криптовалюту, а затем распределить между участниками. Однако также был задержан.

Как сообщает СУ СК РФ по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Приговором суда подростку назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении 30-летнего обвиняемого рассматривается в суде.

Челябинск, Таисья Исупова

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