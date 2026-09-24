В Челябинске в ДТП погиб мотоциклист

В Челябинске минувшим вечером в районе дома № 15/1 по улице 40-летия Октября в дорожной аварии погиб человек.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и мотоцикл «Сузуки S83», водитель мототранспорта – мужчина 1958 года рождения погиб на месте от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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