Бывший сотрудник ЮУрГАУ получил 9 лет строгача за взятку

В Троицком городском суде вынесен приговор бывшему заместителю начальника управления по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета. 58-летнего мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Денежные средства сотрудник университета получал от директора частной охранной организации. Взамен компании доставались контракты на оказание услуг охраны в зданиях и помещениях ФГБОУ ВО «ЮУГАУ» в городе Троицке и Троицком районе Челябинской области, несмотря на отсутствие у коммерческой организации необходимого количества сотрудников с правом охранной деятельности. Приемка услуг проходила без должной проверки.

Как сообщает СУ СК по Челябинской области, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года осужденный получил как лично, так и через посредников в общей сложности более 1 млн рублей.

Подсудимому назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, троичанин оштрафован на 3 млн 180 тыс. рублей, а также лишен права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере образования.

Суд постановил сохранить арест на банковский счет, пока не будет выплачен штраф. По вступлению приговора в законную силу один миллион 60 тысяч рублей, полученные в качестве взятки, будут конфискованы в доход государства, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Челябинской области.

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