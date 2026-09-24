Жилой дом, построенный в охранной зоне памятника природы, будет снесен

В Ашинском МО собственника обязали снести жилой дом, построенный на территории памятника природы Липовая гора. Одноэтажное строение обнаружили сотрудники ГБУ «ООПТ Челябинской области» во время планового выездного обследования территории. После уточнения всех обстоятельств было установлено, что объект построен в нарушение режима особой охраны, указанного в положении о памятнике природы. Учреждение подало иск в суд.

По результатам административного расследования собственника земельного участка привлекли к ответственности, а в дальнейшем по решению суда строение было признано самовольной постройкой. Теперь владельцу предстоит в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу за счет собственных средств снести построенный объект. Запись о зарегистрированном праве собственности будет исключена из Единого государственного реестра недвижимости, – сообщили в Минэкологии региона.

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