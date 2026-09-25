Бухгалтер сельской администрации попалась на хищениях: ущерб почти 4 млн рублей

Главный бухгалтер администрации Рощинского сельского поселения обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Женщина в 2022-23 годах похитила деньги с лицевого счета муниципального образования. Главный бухгалтер неоднократно подписывала заявки на имя главы администрации о выдаче сотрудникам денежных средств для приобретения товарно-материальных ценностей.

в интересах администрации,подотчетным лицам денежных средств под предлогом приобретения товарно-материальных ценностей в интересах администрации, а также давала указания сотрудникам оформлять заявления на перечисление денежных средств для хозяйственных и операционных расходов на их личные банковские счета. Она также давала указания сотрудникам оформлять заявления на перечисление денежных средств для хозяйственных и операционных расходов на их личные банковские счета. В дальнейшем обвиняемая обналичивала поступившие денежные средства путем их снятия с банковских счетов. После этого составляла авансовые отчеты и давала подчиненной сотруднице указания подписывать их, прилагая заведомо ложные подтверждающие документы – фиктивные кассовые и товарные чеки.

Общий ущерб от действий обвиняемой составил 3,9 млн рублей.

Кроме того, в период с апреля 2023 года по май 2025 года фигурантка покупала цветы в рамках контракта, который администрация заключила с ИП. Но использовала эти покупки для своих нужд.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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