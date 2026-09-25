Житель Златоуста принес в уголовно-исполнительную инспекцию гранату с горохом

В Златоустовский городской суд Челябинской области поступило уголовное дело в отношении Наиля Х, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Мужчина 16 февраля 2026 года пришел для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию и принес с собой учебно-имитационную пиротехническую гранату. Он положил ее на стол инспектору, заявив, что это подарок. Женщина не могла определить, насколько опасна эта граната, восприняла угрозу как реальную и убежала в кабинет начальника. Тот вызвал полицию, Наиля Х. задержали.

Согласно заключению взрывотехнической экспертизы, изъятая у Наиля Х. учебно-имитационная пиротехническая граната является взрывным устройством малой мощности, срабатывает с эффектом взрыва (хлопка), содержит имитационный метаемый состав в виде наполнителя из недробленного гороха, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Челябинской области. Из показаний инженера-сапёра, допрошенного в ходе предварительного следствия, следует, что имитационно-пиротехнические гранаты используются на специальных площадках для имитации взрыва и могут причинить физический вред. Безопасное использование таких гранат возможно на расстоянии более 5 метров от человека.

Обвиняемый Наиль Х. вину в инкриминируемом ему преступлении признал и раскаялся. Обвинение ему предъявлено по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до пяти лет. Судебное заседание по уголовному делу состоится 29 сентября 2026 года.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube