В Магнитогорске в ДТП с участием мотоцикла погиб человек

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось вечером 25 сентября. В 17:45 в районе дома № 20А по улице Листопрокатный проезд 40-летний водитель мотоцикла «Shineray» столкнулся с автомобилем «Луидор 225019» под управлением 44-летнего мужчины.
В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его 39-летний пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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