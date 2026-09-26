В Магнитогорске в ДТП с участием мотоцикла погиб человек

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось вечером 25 сентября. В 17:45 в районе дома № 20А по улице Листопрокатный проезд 40-летний водитель мотоцикла «Shineray» столкнулся с автомобилем «Луидор 225019» под управлением 44-летнего мужчины.

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его 39-летний пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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