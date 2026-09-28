Жительницу Челябинска будут судить за мошенничество: она получала выплаты на несуществующего ребенка

Жительницу Челябинска обвиняют в мошенничестве при получении выплат, – сообщили в СУ СК России по Челябинской области

В 2021 году женщина предоставила в орган ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении ребенка, которого фактически не существовало. Получив свидетельство о рождении, челябинка неоднократно обращалась в органы социальной защиты населения Челябинской и Свердловской областей, а также в Соцфонд за пособиями и социальными выплатами. За пять лет – с 2021 года по 2026 год – она получила от государства 1 млн 246 тыс. рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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