Полпред рассказал, зачем Путин прилетел на Южный Урал

Уральский полпред Артем Жога рассказал, зачем сегодня президент России прилетел на Южный Урал. «Встретили в Уральском федеральном округе Верховного главнокомандующего. Только что завершился основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2026». За слаженными действиями военнослужащих лично наблюдал Владимир Владимирович Путин. В крупнейших в этом году учениях на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области принимают участие более 6 тысяч военнослужащих. В том числе представители иностранного воинского контингента – подразделения из Белоруссии, Китая, Киргизии, Монголии, Пакистана и Таджикистана», – написал Жога в соцсетях.

Полпред пояснил: «Главная задача учений – отработать взаимодействие всех подразделений – разведки, штурмовиков, авиации, артиллерии, а также применить опыт СВО. Поэтому в практических действиях, помимо привычных бронемашин и вертолётов, активно использовали мотоциклы, багги, квадроциклы, технику для подавления вражеской связи, беспилотники и наземные робототехнические комплексы.

Важно, что за учениями «Центр-2026» наблюдали иностранные гости из 55 государств. Россия в очередной раз подтвердила, что наша армия самая боеспособная в мире».

Челябинск, Елена Васильева

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