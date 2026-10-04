На трассе М-5 «Урал» вводится ограничение на движение транспорта

В Челябинской области на участке М-5 «Урал» вводится ограничение движения транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями. На Южном Урале ожидаются снег, мокрый снег, на трассах будет скользко.

Ограничение вводится с 22:00 на участке: км 1548 + 651 (граница с Республикой Башкортостан) – км 1799 + 500 (поворот на г. Чебаркуль). Оно коснется автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, а также грузовые машин.

Действовать ограничение будет до окончания неблагоприятных метеорологических явлений, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Аналогичные ограничения вводятся на участке трассы М-5 «Урал» на территории Республики Башкортостан с 1480-го по 1548-й километр (граница с Челябинской областью).

Челябинск, Таисья Исупова

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