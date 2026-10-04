Фонтаны в Челябинске готовят к зиме

В Челябинске начали консервировать светомузыкальный фонтан на площади Революции, сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты сначала слили воду из чаши, затем при помощи техники отмыли тину и грязь. После тщательного осмотра оборудования фонтан закроют деревянным настилом.

Завершит консервацию заполнение насосного оборудования антифризом, чтобы фонтан не повредило морозами.

В ближайшие дни к зиме подготовят все фонтаны города.

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