Гаишники патрулируют трассу в зоне обильного снегопада и беседуют с водителями машин на летней резине

В горнозаводской зоне на 1738 км автодороги Москва-Челябинск наблюдаются обильные осадки в виде снега, – сообщили в Госавтоинспекции.

Инспекторы проводят беседы с водителями, управляющими машинами на летних шинах. Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездки. В случае гололедных явлений такие авто не будут допускать к участию в дорожном движении по автомобильным дорогам федерального значения, отметили в ГАИ.

Напомним, что накануне Уралуправтодор ввел временное ограничение движения для грузовиков и пассажирских автобусов на участке трассы М-5 «Урал» км 1548+651 (граница с Башкортостаном) – км 1799+500 (поворот на Чебаркуль).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube