В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом

В Челябинской области произошло ДТП на железнодорожном переезде: грузовик столкнулся с электричкой.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги, инцидент произошел сегодня в 09:35 на железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская.

Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным пассажирским поездом №6901 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, травмирован водитель автомобиля. Схода поезда с рельсов не было, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Обстоятельства происшествия выясняет траспортная прокуратура.