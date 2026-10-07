С 1 ноября в Челябинской области подорожает проезд в общественном транспорте: где и на сколько

С 1 ноября в Челябинске и Копейске повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба миндортранса, при поездках в пределах Челябинска и Копейска стоимость составит: 46 рублей – по транспортной карте (с неограниченными пересадками в течение 60 минут), 50 рублей – по банковской карте, 60 рублей – за наличный расчет. Суточный безлимитный проездной будет стоить 180 р. Месячный проездной будет стоить 1850 рублей.

Изменится стоимость проезда и по межмуниципальным пригородным маршрутам внутри Челябинской агломерации. Стоимость проезда составит 58 рублей по транспортным и банковским картам, доплата за пересадку составит 10 рублей, оплата проезда за наличный расчет – 65 рублей.

За счет повышения стоимости проезда планируется повысить зарплаты водителям и сотрудникам ремонтных баз, планируется также обновление подвижного состава общественного транспорта, обеспечение комфорта поездок и т.д., пояснили региональные власти.

Челябинск, Елена Васильева

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