ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали – что это и для чего применяется

На ММК начали производство продукции из атмосферостойкой стали.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», основное преимущество такой стали перед углеродистой конструкционной – повышенный показатель атмосферной стойкости за счет формирования непроницаемой пленки окислов (защитной патины). Она прочно сцепляется с металлом, создавая слой, который блокирует доступ кислорода и предотвращает внутреннюю коррозию.

Металлопрокат из атмосферостойкой стали можно применять в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не требующий окраски и других видов дополнительной коррозионной защиты. Такая металлопродукция также подходит для использования в архитектурных и ландшафтных проектах: для декорирования фасадов и элементов экстерьера, создания элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Кроме того, прокат из атмосферостойкой стали эстетически привлекателен за счет бархатистой структуры защитной патины и обеспечивает срок службы изделий из него до нескольких десятилетий.

Из стали с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии выпускают горячекатаный, горячекатаный травленый и холоднокатаный прокат в рулонах и листах.

Магнитогорск, Елена Васильева

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