Жительница Челябинска, толкнувшая пенсионерку и напавшая на сотрудников «скорой», получила 3 года колонии

В Челябинске осудили 43-летнюю местную жительницу, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности и нападении на фельдшера скорой помощи.

В августе 2025 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе многоквартирного дома громко слушала музыку в автомобиле. 69-летняя жительница дома вышла из дома и сделала замечание женщине. Та в ответ толкнула пенсионерку. В результате падения пожилая женщина получила перелом бедренной кости.

На помощь пострадавшей прибыла бригада скорой помощи. Пьяная женщина проявила агрессию и к медикам: с силой схватила фельдшера за одежду и сумку, ударила по лицу.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали, но женщина скончалась в больнице от осложнений перелома.

Члябинке было предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Металлургический районный суд г. Челябинска приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 🔻Гражданский иск сына потерпевшей удовлетворен на сумму 1,5 млн рублей.

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