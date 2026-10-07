В Озерске завершают восстановление тепло- и электроснабжения

В Озерске работы по восстановлению тело и электроснабжения ведутся круглосуточно. Как сообщает администрация ГО, к утру 7 октября теплоноситель подведён почти ко всем многоквартирным домам, а также к трём школам и трём детским садам. Без тепла на утро среды оставались два дома, в которых проживают около 320 человек. Сегодня днем тепло в этих квартирах должно появиться.

Ситуацию в городе осложняет авария на электросетях. Вечером 5 октября специалисты «Россети Урал» обнаружили нарушение в распределительной сети 6кВ, в результате которого без электроснабжения осталась часть домов на ДОКе и на пр. Ленина. В город были направлены резервные источники снабжения электроэнергией. Их подключили к трансформаторным подстанциям, которые остались без питания. После этого в некоторых жилых домах электричество появилось. В ходе ремонтных работ было обнаружено ещё одно повреждение кабеля. Восстановительные работы продолжаются.

В устранении аварии участвуют пять бригад – 20 специалистов и девять единиц техники. Используются семь резервных источников электроснабжения общей мощностью 1 490 кВт.

Ситуацию с тепло- и энергоснабжением в Озерске контролирует прокуратура, следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело, – сообщает пресс-служба надзорного органа.

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