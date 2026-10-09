В Сатке руководитель бюджетного учреждения получил 1 млн рублей за тренировки, которых не проводил

В Сатке арестовали бывшего руководителя муниципального бюджетного учреждения, который похитил более 1 млн рублей.

Как сообщает СУ СК по Челябинской области, мужчина по совместительству работал тренером. Он отдавал распоряжения подчиненным, чтобы те вносили данные о якобы проведенных им во дворце спорта тренировках по волейболу. В действительности никаких тренировок он не проводил, но получал за это зарплату.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела. 55-летнему фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время следователем произведены обыски по месту жительства и работы фигуранта, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.