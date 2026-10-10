На Южно-Уральской железной дороге произошел сход локомотива

На станции Уржумка (Златоустовский регион) Южно-Уральской железной дороги сегодня утром сошел с рельсов локомотив.

Происшествие случилось в 05:20 по местному времени на железнодорожных путях базы ПМС-173. Локомотив сошел с рельсов пятью колёсными парами.

К месту происшествия был направлен восстановительный поезд. В 09:50 по местному времени локомотив поставлен на рельсы, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение поездов данное происшествие не повлияло.

Причины схода устанавливаются.

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