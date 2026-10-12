В больнице Златоуста спасли 100-летнюю пациентку

В городской больнице Златоуста прооперировали пациентку, которой в день выписки исполнилось 100 лет.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области, женщина поступила в хирургическое отделение горбольницы с диагнозом «острая кишечная непроходимость». Это угрожающее жизни состояние и действовать врачам пришлось быстро. «При экстренной операции была выявлена опухоль слепой кишки. Хирургами был наложен обходной илеотрансверзоанастомоз. У пациентки развилось осложнение, потребовавшее повторного оперативного вмешательства. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды – хирургов, анестезиологов, реаниматологов – пациентка смогла справиться с тяжелейшим испытанием. Она стойко перенесла две операции, её состояние стабильно, и она уверенно идёт на поправку даже в таком почтенном возрасте», – рассказал заместитель главного врача по хирургии горбольницы Ильнур Галиуллин.

Пациентку выписали домой в день ее рождения, женщине в этот день исполнилось 100 лет. Сейчас ей предстоит плановое лечение выявленного онкологического заболевания.

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