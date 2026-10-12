19-летняя челябинка, ранившая ножом парня в ходе пьяной ссоры, получила три года колонии

В Челябинске вынесен приговор девушке, которая ранила ножом парня. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, инцидент произошел 2 июня 2026 года.

Подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужчиной. Девушка вооружилась кухонным ножом и замахнулась в его сторону. Находившийся в этот момент рядом парень прикрыл К. своим телом, и удар ножом пришелся ему в область грудной клетки. Травма оказалась тяжелой.

Девушке было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью (п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ). Суд приговорил ее к лишению свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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