В Магнитогорске 28-летнюю закладчицу отправили в колонию, троих ее детей – в центр соцреабилитации

В Магнитогорске вынесен приговор 28-летней женщине, пытавшейся сбыть наркотики.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, наркозависимая подсудимая купила наркотическое средство, расфасовала на мелкие партии и намеревалась реализовать через закладки, но была задержана сотрудниками полиции.
Женщину приговорили к 6 годам колонии. У подсудимой есть дети, но отсрочку отбывания наказания суд применять не стал. Трое малолетних детей осужденной помещены в Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних.
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