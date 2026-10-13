В Магнитогорске 28-летнюю закладчицу отправили в колонию, троих ее детей – в центр соцреабилитации

В Магнитогорске вынесен приговор 28-летней женщине, пытавшейся сбыть наркотики.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, наркозависимая подсудимая купила наркотическое средство, расфасовала на мелкие партии и намеревалась реализовать через закладки, но была задержана сотрудниками полиции.

Женщину приговорили к 6 годам колонии. У подсудимой есть дети, но отсрочку отбывания наказания суд применять не стал. Трое малолетних детей осужденной помещены в Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних.

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