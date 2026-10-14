В Челябинске в частном секторе произошел сильный пожар

В Челябинске в среду утром загорелся жилой дом и надворные постройки на улице Грузовой.

Из-за плотной застройки пламя быстро перекинулось на соседний участок. Жильцы загоревшегося дома – семья из трёх человек спаслись сами ещё до прибытия пожарных. Из соседнего дома звеном газодымозащитной службы была выведена женщина.

Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли отстоять третий дом, находившийся рядом.

Открытое горение было ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину возгорания выясняют дознаватели.

Фото МЧС России по Челябинской области