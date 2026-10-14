Водителя, задолжавшего 180 тысяч рублей автоштрафов, поймали гаишники в Магнитогорске

Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска задержали автомобиль Hyundai Santa Cruz с иностранными государственными регистрационными знаками.

Как выяснилось при проверке, на этот автомобиль было оформлено 36 штрафов, из них 34 не были оплачены в установленный срок. Общая сумма задолженности составила 180 тысяч рублей. В отношении водителя автомобиля составлены административные материалы, сообщили в областной ГАИ.

За неуплату штрафов в установленный срок водителю грозит штраф в двукратном размере неуплаченной суммы. При этом придется погасить и первоначальную задолженность.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube