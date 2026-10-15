В Челябинске при пожаре погибли два человека

В Челябинске минувшей ночью произошел пожар на улице 3-ей Первомайской.

Когда к месту ЧП прибыли огнеборцы, горел дом, баня и надворные постройки. В ходе тушения обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни.

Как сообщили в МЧС, пожар ликвидирован на площади 104 кв.м. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Доследственную проверку проводит Следственный комитет.

© 2026, РИА «Новый День»

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