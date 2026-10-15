Житель Челябинской области сдал полиции оружие и боеприпасы из найденного схрона, но не все. Теперь его будут судить

В 2013 году житель Аргаяшского района, находясь на рыбалке на берегу реки Миасс вблизи деревни Байгазина, обнаружил в земле мешок с предметами, пригодными для снаряжения боеприпасов. Там были: металлическая банка с порохом, патронами, пыжами, дробью, капсюлями, а также устройство для снаряжения патронов. Все это он оставил у себя.

Позднее в том же месте он нашел гладкоствольное двуствольное ружье и патроны к нему. В октябре 2024 года мужчина изготовил 9 патронов 12 калибра. Оставшиеся компоненты и устройство для снаряжения он хранил в хозяйственной постройке на придомовой территории, – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. Когда к нему с проверкой явились сотрудники полиции, мужчина добровольно dsдал гладкоствольное ружье и 24 патрона 12 калибра.

При последующем обыске, проведенном в сентябре 2026 года, в дровянике полицейскими были обнаружены и изъяты оставшиеся боеприпасы, порох и устройство для их снаряжения, о которых южноуралец не сообщил при добровольной выдаче. В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела. В полиции отметили, что он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов).

Свою вину мужчина признал. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру Аргаяшского района для утверждения.