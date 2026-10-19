Челябинцы выберут «малую культурную столицу»

В Челябинской области выберут «малую культурную столицу». Это конкурс для городов и округов Челябинской области с населением до 200 тысяч человек, который был объявлен в рамках проекта «Челябинск – Культурная столица 2027».

Жители Южного Урала с 19 по 23 октября могут проголосовать на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Всего на конкурс заявились 33 муниципалитета. В финал вышли 10: Миасский, Троицкий, Копейский, Южноуральский, Чебаркульский городские округа, Коркинский, Пластовский, Еманжелинский, Саткинский и Верхнеуральский муниципальные округа.

Победитель будет объявлен 26 октября 2026 года, – сообщает правительство Челябинской области.

© 2026, РИА «Новый День»

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