В Челябинске вынесли приговор двум пермякам, похищавшим деньги у пенсионеров

В Челябинске осуждены двое жителей Пермского края, которые забирали деньги у жертв телефонного мошенничества.

Подсудимые действовали вместе с другими соучастниками, которые обзванивали жертв, вводили их в заблуждение, запугивали, убеждали передать деньги для декларирования. Осужденные участвовали в мошеннической схеме на финальном этапе – они приезжали обманутым потерпевшим под видом кассиров и забирали денежные средства, фиксируя происходящее на видеокамеру.

Таким способом они в сентябре 2025 года похитили у 86-летней жительницы Екатеринбурга 4,4 млн рублей, у 80-летней пенсионерки из Челябинска около 23 млн рублей в российской и иностранной валюте.

Суд назначил виновным наказание в виде 5 лет 6 месяцев и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбывание6м наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. В отношении двух соучастников и неустановленных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство, – сообщает прокуратура Челябинской области. .