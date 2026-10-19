Житель Миасса после ссоры с незнакомцем на остановке избил его и бросил под колеса машины

В минувшие выходные в Миассе было совершено жуткое преступление. 29-летний местный житель задержан по обвинению в убийстве незнакомого ему 42-летнего мужчины.

В ночь с 17 на 18 октября между ними произошла ссора вблизи остановки общественного транспорта. В ходе конфликта обвиняемый избил оппонента, а затем оттащил его на проезжую часть дороги. Мужчину, находившегося в бессознательном состоянии, переехал проезжавший мимо автомобиль.

Смерть потерпевшего наступила в автомобиле скорой медицинской помощи от полученных повреждений, – сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Расследование продолжается. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям водителя автомобиля, совершившего наезд на потерпевшего.