В Челябинске задержали девушку – курьера мошенников

В Челябинске поймали курьера мошенников – молодую девушку из Ижевска.

В отдел полиции Металлургический УМВД России по г. Челябинску обратилась 68-летняя местная жительница, пострадавшая от мошенников. Аферисты заявили пенсионерке и ее мужу, что на них пытаются оформить кредит и убедили отдать деньги курьеру якобы для сохранности. В итоге супруги передали посланцам мошенников около 1,8 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму, помимо личных накоплений, они заняли 700 тысяч рублей у дочери и срочно продали свой автомобиль за 895 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили и задержали пособницу мошенников, выполнявшую в преступной схеме роль курьера. Ею оказалась ранее не судимая жительница Ижевска, 2003 года рождения. Предложение о подработке девушка нашла в сети Интернет. Согласно полученным от своего работодателя инструкциям, задержанная должна была забирать денежные средства у граждан и передавать «другим сотрудникам», – сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Девушка приехала в Челябинск в начале сентября текущего года, и стала выполнять роль курьера по сбору денег по поступающим телефонным заказам. Помимо эпизода в Челябинске, девушка участвовала в мошеннической схеме в Кыштыме.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Челябинск, Таисья Исупова