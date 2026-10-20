На озере Смолино демонтировали незаконные понтон и пирс

Незаконные конструкции были обнаружены во время планового выездного обследования сотрудником ГБУ «ООПТ Челябинской области», – сообщает Минэкологии региона. На озере Смолино действует режим особой охраны в границах памятника природы, поэтому здесь запрещено размещать некапитальные строения и сооружения, а также использовать водный объект без разрешительных документов.

Собственнику понтона и пирса, которым является юридическое лицо, было объявлено предостережение и предложено произвести демонтаж. Но в установленный срок это сделано не было, госорганам пришлось обращаться в Арбитражный суд Челябинской области. Это помогло – в ходе судебного разбирательства юридическое лицо добровольно выполнило демонтаж. Производство по делу было прекращено.

© 2026, РИА «Новый День»

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