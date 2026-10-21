Мужчина погиб после укола в частной клинике в Челябинске

В Челябинске в частной клинике погиб 56-летний мужчина. Он обратился к врачам с жалобами на боль в плече. Пациенту ввели лекарственный препарат в область шеи и его состояние ухудшилось. Проведённые реанимационные мероприятия не принесли результата, мужчина скончался в медицинском учреждении.

Как сообщает СУ СК РФ по Челябинской области, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе им необходимо установить – есть ли причинно-следственная связь между оказанием медицинских услуг и наступлением смерти пациента. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).